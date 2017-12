Poola börsifirma vallutab Eesti autovaruosade turgu

Poola börsil noteeritud Inter Cars avas Lasnamäel teise müügiesinduse Tallinnas. Kesk- ja Ida-Euroopa suurima sõidukite varuosade maaletooja investeering Peterburi tee 90f asuvasse esindusse on ligi 70 000 eurot.

Ligikaudu aastaga on frantsiisi vormis avatud Eestis neli Inter Carsi esindust, neist kaks Tallinnas ning üks Pärnus ja Narvas. Peagi avatakse ka esindus Tartus. Kogu Eestit katva müügivõrgustikuga pakutakse tööd enam kui viiekümnele inimesele.

„Umbes aastaga oleme suutnud katta terve Eesti, mis oli tiheda konkurentsiga turule sisenemiseks vajalik samm,“ ütles Inter Cars Eesti OÜ juhatuse liige Vadim Škatov. „1200-ruutmeetrise laopinnaga esinduses saame nüüd 120 000 elanikuga Lasnamäe piirkonda mugavamalt teenindada.“

Lasnamäe Inter Carsi esinduse juhataja Marek Andrese sõnul kaasnevad frantsiisiga lisaks tuntud brändile ka tänapäevased ärilahendused. „Populaarsemaid tooteid tellib tarkvara ise pidevalt lattu juurde. Selline osaliselt automatiseeritud logistika lubab meil suhteliselt väikese laopinnaga väga kuluefektiivselt hakkama saada ja aitab vältida tühjade riiulite tekkimist.“

Vadim Škatovi sõnul on 60% varuosade turust Eestis kolme-nelja suurema tegija käes ning Inter Carsi klientideks soovitakse võita just seda ülejäänud osa, kus tegutseb umbes 3000 väiksemat töökoda. „Eesmärgiks on saada Eestis juhtivaks varuosade ja -seadmete müüjaks nii väiketöökodade kui ka põllumajandusettevõtete seas,“ lisas Škatov.

Loe veel

Euroopas tegutseb üle 450 Inter Carsi esinduse ning nende kataloogis on üle 1,5 miljoni toote. Tänu Riia ja Poola pealadudele suudetakse vajadusel suurem osa kaupa tarnida kliendini 24 tunni jooksul. Lähiriikides nagu Leedus ja Lätis on Inter Cars tegutsenud vastavalt kümme ning seitse aastat.

Inter Carsi lisaväärtus peale autovaruosade maale toomise on ka garaažiseadmete, mootorrataste, kommertsveokite, täis- ja poolhaagiste, busside varuosade ja tarvikute tarnimine. Inter Cars müüb maailmakuulsaid brände nagu Bosch, Sachs, Valeo, SKF, Lemförder, Castrol, Mobil jm.