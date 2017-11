Poola fondi Novatoursi müük kukkus läbi

Leedu erakapitalifond Polish Eneterpise Fund VI (PEF VI) teatas, et kuna konkurentsiametilt on loa saamine veninud, ei müü nad Leedu reisibürood Novaturas, mis meil on rohkem tuntud Novatoursi nime all.

Fond sõlmis neli kuud tagasi Itaka Holdingsiga kokkuleppe,et müüb reisibüroo neile.

2007. aastal omandas PEF VI äriühingus 71 protsendilise osaluse, investeerides firma edasisse kasvu. Täna on Novatours juhtiv reisikorraldaja Leedus, Lätis ja Eestis. Selle usaldusväärsus ja maine koos Baltikumi hea makromajandusliku seisu ning kasvava tarbimisega on aidanud Novatoursil saada selle piirkonna turuliidriks.

Grupi ettevõtete 2017. aasta müügitulu peaks eeldatavasti kasvama 25 protsendi võrra aastas, ligi 125 miljoni euroni, seda vastavalt müüdud reiside ja piletite arvu kasvule. See on EBITDA-s vastavalt ligi 10 miljonit eurot. 2018. aasta väljavaated on sama paljulubavad ‒ järgmise suve varajaste broneeringute arv on praegu kolm korda kõrgem, võrreldes ettevõtte eelmisest tipptasemest.

"Jõudsime järeldusele, et silmas pidades Novatoursi dünaamilist kasvu ja suurepäraseid finantstulemusi, ning kuna me ei suutnud ajastust prognoosida, otsustasime lõpetada lepingu Itakaga ja uurida teisi Novatoursile pakutavaid strateegilisi võimalusi. Eelkõige kaalume nüüd Varssavi ja Vilniuse börsile mineku potentsiaali," ütles Sebastian Król, Enterprise Investorsi partner.

Enterprise Investorsi otsust kommenteerides ütles Novatours grupi peadirektor Linas Aldonis: "Ettevõttel on kindel finantsbaas ja head väljavaated järgnevateks aastateks. Ma tõesti usun, et Novatoursil on kõik vajalik selleks, et finantsinvestoreid ligi meelitada ja börsil edukas olla."

Enterprise Investors (EI) on Kesk- ja Ida-Euroopa üks suurimaid investeerimisfonde. Alates tegutsemisaja algusest 1990. aastal, on Enterprise Investors pannud aluse kaheksale fondile, ületades kogusummas 2,5 miljardit eurot. Tänaseks on need fondid investeerinud 1,8 miljardit eurot 138 erinevas valdkonnas tegutsevasse ettevõttesse ning viinud lõpule 124 investeerimisprojekti, mille kogutulu ületab 3,5 miljardit eurot.