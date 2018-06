Poola kasseerib vedajatelt sularahas hiigelsummasid. “See on juba samasugune anarhia nagu 1990ndatel”.

“See on juba samasugune anarhia nagu 1990ndatel,” imestavad isegi mitmed ametnikud, kes kuulevad Ferroline Grupp OÜ paari nädala tagust lugu, mil veofirma juht pidi sõitma hiigelsuure summa sularahaga Poolasse, et lunastada Bialystoki tolliparklast välja arestitud veok, kirjutab Äripäev.

“Ma saaks aru, kui tegemist olnuks tolli- või aktsiisikaubaga. Olnuks see kaup Poolast tulnud, sinna viidud või mis iganes. Kuid täiesti tavaline transiitveos Euroopa Liidus, kus deklareeritakse kaupade vaba liikumist. Hea küll, meil on siit Bialystokki sõita alla tuhande kilomeetri, selle elab üle. Aga kui oleks olnud analoogne olukord mõne Portugali veokiga? Sealt on Bialystokki 3500 kilomeetrit. Kuidas siis seda raha tolliparklas istuvale autojuhile toimetada?” on OÜ Ferroline Grupp tegevjuht Tõnu Sepp hämmeldunud, rääkides paari nädala tagust lugu, mille peale isegi meie riigiametnikud ei oska kosta muud, kui: “uskumatu!”

Teha pole aga midagi, sest teise riigi siseasjadesse ei saa keegi sekkuda.