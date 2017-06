Poola kullaärimehed alustasid Euroopa vallutamist Tallinnast

Poolakatele oli suur üllatus, et Poolas mitu kuud aega võtvateks toiminguteks kulus Eestis paar päeva.

Google’i tänavavaade näitab Tallinna Pärnu mnt 18 kohta, et seal asub toidukoht. Tegelikult on see ammu lammutatud ja uues hoones on hoopis Poola kullaäri Goldenmark.

Läinud aasta keskpaigas asutas Goldenmark firma Eestis. Seejärel otsiti asukoht, sisustati pood, saadi töötajad. Pood avati vaikselt detsembri lõpus, meenutas Goldenmarki grupi juht Michal Teklinski. Päriselt hakkas pood tööle alles selle aasta alguses ja sedagi mitte täie tootevalikuga. Alustati ehetega, seejärel lisandus investeerimiskuld. Varsti tulevad müügile ka investeerimishõbe ja kollektsioneerimismündid ning avatakse veebipood.