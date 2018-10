Poola lennufirma LOT vallandab streikivaid töötajaid

Alates 18. oktoobrist streigivad lennusaatjad ja piloodid LOT-i peakorteri ees Varssavis. Nad nõuavad, et lennusaatjate ametiühingu vallandatud juht tööle ennistataks. Selle asemel said aga üleeile veel ligi 70 LOT-i töötajat vallandamisteate põhjendusega, et nad ei täida oma tööülesandeid ja osalevad streigis ebaseaduslikult.

Üks Aero.de-ga rääkinud vallandatud LOT-i töötajatest ütles, et kõigil neist olid tähtajatud töölepingud ja osa neist oli töötanud LOT-i heaks juba ligi 40 aastat.

Alates 2014. aasta teisest poolaastast ei ole LOT enam piloote ega lennusaatjaid püsiva lepinguga tööle võtnud, vaid kasutab agentuuride kaudu tulevat tööjõudu. Need töötajad ei saa aga haigestumise korral haigushüvitist, samuti puudub neil õigus teistele sotsaaltagatistele ja ka näiteks vanemapuhkusele.

Käimasoleval streigil praegu lõppu ei paista. Töötajad soovivad jätkata seda seni, kuni nad tööle ennistatakse ja ettevõtte juht Rafal Milczarski välja vahetatakse. Aero.de-le on töötajad rääkinud ka töötajate hirmutamisest ja tagakiusamisest ettevõtte juhtkonna poolt