Poola odavpoekett vallutab Eestit! Kas plats lüüakse puhtaks, konkurentidel pole lootustki?

Poola odavate kaupade jaekett Pepco lubab konkurente lüüa veel odavamate hindadega ja meelitada tööjõudu turu keskmisest kõrgema palgaga. Tööd loodetakse anda sadadele inimestele.

Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni tegevjuht Marcin Stanko ütles, et ettevõttel on paari aastaga plaanis Eestis avada 30 kauplust ning esimese tegevusaasta käibeks ennustavad nad 14-15 miljonit eurot, vahendab Äripäeva teemaveeb kaubandus.ee.

Aasta lõpuks on ettevõttel plaanis avada 7 uut kauplust ning järgmise aasta suveks on ettevõttel siin 10 kauplust. Stanko ütles, et ühe kaupluse avamisse investeerivad nad umbes 300 000 eurot. „Kui tuleb rohkem kauplusi, siis iga aasta plaanime käivet kahekordistada,“ sõnas Stanko kaubandus.ee'le.

Delfi on varasemalt kirjutanud, et hetkel on ettevõttel üle 1300 kaupluse Tšehhis, Horvaatias, Ungaris, Poolas, Slovakkias, Sloveenias, Rumeenias ja Leedus. Märtsis avas Pepco oma esimese poe Lätis.

Aastaks 2020 peaks ettevõte Eestis andma tööd rohkem kui 200 inimesele. Ühtlasi kutsub ettevõte koostööle kinnisvaraomanikke, kellel on huvi pikaajaliselt välja rentida äripindu suurusega ligi 500 m2.