Poola on vastu eurorahade sidumisele õigusriigiga

38 miljoni elanikuga Poola on enim EL-i rahastust saav riik EL-is. Riigi majandus on jõudsalt kasvanud aastaid ning osa sellest kasvust tuli EL-ilt saadud miljarditest eurodest. Selle rahaga on parandatud Poola taristut ja arendatud riigi vaeseimaid piirkondi. Maailmapanga andmeil kasvab Poola majandus tänavu 4,2 protsenti.

Loe veel