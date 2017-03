Poola rõõmustab Ukrainast sisserännanute üle. Riik vajab meeletul hulgal töökäsi

Poola rõõmustab riiki saabunud Ukraina immigrantide üle ja soovib neid juurde, kirjutab Bloomberg.

Venemaa ässitatud sõjategevuse järel Ukrainas, mille algusest möödus kolm aastat, on Ukrainast Poola pagenud üle miljoni ukrainlase. 38 miljoni elanikuga Poolas on tööpuudus rekordmadal ja tänavu peaks prognooside kohaselt majanduskasvuks kujunema kolm protsenti.

Tohutul arvul sisseränne on juba piiranud palgatõusu ja stabiliseerinud majandust läinudaastase languse järel.

„Miljoni ukrainlase saabumine tähendab, et demograafiline olukord ei ole lootusetu,“ ütles Barclaysi analüütik Tomasz Wieladek.

„Disinflatisooniline surve tööjõuturul annab tõenäoliselt panuse madamalasse põhiinflatsiooni ja lubab keskpangal hoida intressitaset kauem madalal,. Migratsiooni abi vananeva rahvastiku vastu toob kaasa pikaajalise kõrgema majanduskasvu.“

Venemaa presidendi Vladimir Putini poolt korraldatud Krimmi okupeerimine ja annekteerimine 2014. aastal ja separatistide poolt mässu õhutamine ning Ukraina kahe aastane majanduslangus andis ukrainlastele tõuke minna otsima paremat elu naaberriigist Poolast.

Sel ajal kui Euroopa Liit maadleb põhiliselt Süüriast ja Põhja-Aafrikast pagejatega, on ukrainalasi meelitanud ka Poola kõrgemad palgad ja suhteliselt kerge pääs tööturule. Poola poolt vastuvõetud ukrainlaste number on võrreldav Saksamaa poolt vastuvõetud immimigrantidega, kuid Saksamaa rahvaarv on kaks korda Poolast suurem.

„Mitte üksnes majanduslikud põhjused vaid ka poliitilistel põhjustel on Ukrainast sisseränne muutunud erakordselt suureks,“ ütles Poola ettevõtjate liidu immigratsiooniekspert Jakub Binkowski.

Mullu tegi ukrainalaste arv Poolas 1,3 miljonit töötaga. Ligi pooled tööandjad otsisid ukrainlastest töötajaid, kuna koha peal ei leitud töötajaid, selgus jaanuarikuisest 300 ettevõtte küsitlusest.

Ukrainast immigratsioon on Poola hallipäistumist lükanud edasi viis aastat, prognoosis PKO Bank Polski. See ei ole väike asi ühele Euroopa riikidest kiiremini vananeva rahvastikuga ja madala sündivusega Poolale.

Poola keskpanga juht Adam Glapinski hoiatas, et Poolas valitseb töötajate puudus, lisades, et tööpuuduse tase on madalamal tavapärasest tasemest.

Mõned Poola valitsuse ettepanekud muudavad Poola tööjõuturgu olukorda hullemaks, näiteks plaan langetada pensionile mineku iga. Neljandas kvartalis oli Poolas tööpuudus 5,5 protsenti, mis on madalaim tase alates 1992. aastast.

Jaanuaris oli Poola aastane brutopalgakasv 4,3 protsenti, mis on viie kuu kiireim kasv. Ilma tööturuolukorra paranemiseta panevad suuremad palgad inflatsiooni tugevama surve alla. Jaanuaris jõudis Poolas inflatsioon esmakordselt nelja aasta jooksul keskpanga inflatsioonieesmärgini.

20 aasta jooksul vajab Poola täiendavalt viis miljonit töötajat, et hoida majanduskasvu, prognoosis Poola ettevõtjate liit. Et Poola peaks saama viie aasta jooksul umbes 100 miljardit eurot EL arengufondide raha, riskib riik probleemidega kui tööjõudu jääb vähemaks.

„Poola on just alustamas suurte investeerimisprojektidega ja vajab kiiresti töötajaid, et projektid lõpule viia,“ ütles Tööturuameti juht Maciej Witucki. „Ukrainast töötajateta riskivad ettevõtted üha enam projektidega, mille kätte jõudmine muutub aina realistlikumaks.“