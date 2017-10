Poola suurinvestor: kahju, et Taxifyst ilma jäin!

Balti riigid eesotsas Eestiga pakuvad palju võimalusi headeks investeeringuteks ja siia tahaks rohkem raha paigutada, ütles ühe Poola suurima riskikapitalifondi MCI Capital asutaja Tomas Czechowicz Vilniuses toimuval Balti M&A ja erakapitali foorumil, kirjutab Äripäev.

Oma ettevõttes investeeringuid juhtiv Czechowicz rääkis oma pettumusest, kui ta ei saanud õigel ajal teha rahapaigutust Taxifysse, sest Hiina investor Didi Chuxing jõudis ette. „Taxifyl ei lähe Poola turul kuigi hästi. Ma usun, et neil läheks Poola riskikapitali abiga Poolas paremini,“ märkis investor. Ta tunnistas, et jäid rongist maha eelkõige seepärast, et ei uskunud, et Didi Eesti firmasse raha paigutab.

Loe pikemalt Äripäevast.

Taxify sai selle aasta alguses investeeringu ja alustas strateegilist koostööd maailma juhtiva, Hiinas tegutseva sõidujagamisettevõttega Didi Chuxing. Tegu on jõuliselt laieneda sooviva ettevõttega, mis surus näiteks Uberi Hiina turult välja. Taxify asutajad tehingu suurust ei kommenteerinud, kuid Äriregistri andmetel omab Didi alates 27. juulist 13 protsenti eestlaste ettevõttest. See tähendab, et enamusosalus jäi endiselt firma asutajate kätte.

Kuigi firma omanikud tehingu hinda ei kommenteerinud, on Ärilehe andmetel tehingu suuruseks üle 10 miljoni euro.