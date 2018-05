Poola tuumaelektrijaama projekti ümber on uus segadus. Jaama rajaja keeras selja ja keskendub tuuleenergiale

Ka üks Poola valitsuse allikas ütles, et PGE fokuseerib tuuleenergiale. PGE pressiesindaja keeldus sellekohasetest kommentaaridest, kuid märkis, et ettevõte analüüsib jätkuvalt mitmeid erinevaid projekte, mis võivad saada ettevõtte pikaajalise arenguplaani osaks.

Poola Õigus ja Õigluse partei (PiS) lubas enne 2015. aasta valimisi, et nad kaitsevad söetööstust ja võtavad vastu seaduse, mis keelab uute maismaal ja merel asuvate tuuleparkide rajamise.

Kulczyki perekonnale kuuluv Polenergia soovib samuti ehitada Läänemerre tuulepargi ja seda aastaks 2022. Ka PKN Orlen kaalub tuulepargi jagamist.

Nii analüütikud ja investorid on ühel meelel, et merre rajatavad tuulepargid on lihtsam ja kiireim tee kuidas Poola saab täita söeenergia vähendamisest tekkivat elektripuudujääki ja vähendada 2030. aastaks Poola CO2 emissioonid EL nõutud tasemele, et parandada suhteid Brüsseliga. Tuuleparke saab rajada tuumaelektrijaamast kiiremini.

Investorid on tuuleparkidest huvitatud. Statoil teatas aprillis, et nad liituvad Polenergia merre rajatava tuulepargi projektiga, mis on pälvinud ka teiste rahvusvaheliste tuuleenergiaettevõtete huvi.

Samas mõned investorid ootavad, et näha kas Poola pakub subsiidiumeid raha näol või maksab elektrivõrguga liitumise kulud.

Energeetikaministri koht kuulub PiSile, kes leiab, et ettevõtetel pole selliseid soodustusi vaja.

„Me eeldame, et merre rajatavad tuulepargid ehitatakse ilma abita, kuid langevate kulude trend on väga julgustav,“ ütles Piotr Naimski.