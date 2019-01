Poola veterinaaramet kinnitas, et haigete loomade liha riigist välja läinud ei ole

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) pressiesindaja Elen Kurvits ütles Ärilehele, et täna kohtusid Brüsselis Euroopa liikmesriikide juhtivad veterinaarametnikud. Kohtumisel osales ka VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda.

„Kohtumise algul tegi Poola peaveterinaararst avalduse, kus avaldas kahetsust juhtunu pärast ja kinnitas, et mittenõuetekohaselt tapetud loomadelt pärinevat liha ega neist valmistatud tooteid ei ole teistesse liikmeriikidesse viidud,” rääkis Kurvits.

Ka on mitmed Eesti suuremad jaeketid kinnitanud, et neile kindlasti Poola Mazovia tapamajast pärit liha ei ole jõudnud, kuigi Poolast tarnivad liha mitmed siinsed jaeketid.

„Maxima Eesti ei müü Mazovia tapamajast pärinevaid tooteid. Saame kinnitada, et selle ettevõttega puudub meil igasugune kontakt ja koostöö. Samuti kinnitavad meie tarnijad, et antud ettevõttega puudub neil kokkupuude,” ütles ettevõtte kommertsdirektor Kristina Mustonen.

Sama kinnitasid ERR-i uudisteportaalile ka Rimi, Selveri ja Prisma pressiesindajad, kuigi näiteks Rimi kinnitas, et neil on Poola päritolu veiseliha müügis, teistel sealse päritoluga linnuliha. Coop Eesti ütles, et nemad Poolast liha ei too.

Ärileht kirjutas eile, et Poola uuriv telesaade Superwizjer avaldas möödunud reedel kaadreid tapamajast, kus haiged loomad, kes ei suuda ise jalgu alla võtta, tapale veetakse ja pärast terve looma lihana riigist välja viiakse.