Poola võitleb end Vene gaasi sõltuvusest vabaks

Poola on Venemaalt gaasi ostnud 74 aastat. Nüüd teeb riik suuri jõupingutusi, et sõltuvusest vabaneda. Aastaks 2022 peab kõik selleks valmis olema, kirjutab Bloomberg.

Nimelt lõpeb siis pikaajaline leping Gazpromiga. 2015. aastal Poolas võimule tulnud Õiguse ja Õigluse partei on lubanud, et lepingut ei pikendada. Selleks tuleb aga kogu gaasivajadus muudest allikatest ära katta. Praegu tuleb 2/3 riigi gaasist endiselt Venemaalt, umbes veerand toodetakse ise ja 11 protsenti annab LNG.

Appi tõttab Norra

Rajamisel on uus Baltic Pipe nimeline torujuhe, mis peaks Norra gaasi Poolasse tooma. Ainus probleem on selles, et tähtaegadega läheb väga kitsaks - torujuhe on plaanitud valmima alles 2022. aasta lõpus, jättes õhku võimaluse, et Poola jääb üldse gaasita.

Samal ajal üritavad poolakad iga hinna eest peatada Nord Stream 2 projekti, kuna see läheks neist mööda - otse Saksamaale - võimaldades Venemaal Poola gaasikraanid ilma Saksamaad ärritamata kinni keerata. Poolakad saavad siin tuge USAlt - välisminister Rex Tillerson näitas hiljutises avalduses oma vastumeelsust Nord Streami suhtes.

Praegu saab Poola Vene gaasi aastas 10 miljardit kuupmeetrit. Sel aastal kasvatas riik oma LNG-tarneid Katarist aga poole võrra, 3 miljardi kuupmeetrini. Samal ajal käivad avantüürid ka USA suunal, kes on LNGd kõvasti eksportima asunud. Ise toodab Poola 4 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas.

Ideaalis oleks 2022. aastaks pilt selline - viiendik gaasist toodetaks ise, üle kolmandiku toodaks LNG-na sisse (2016. aastal sai valmis ka selleks vajalik terminal) ning 43 protsenti tuleks Norrast. Et võimalikku gaasiülejääki nüüd omakorda eksportida, on ehitamisel gaasitorud Slovakkiasse, Ukrainasse, Leedusse ja Tšehhi.