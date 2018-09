Poolakad murravad Eesti vineeriärisse

Kuigi tehingu hinda ei avalikustata, on asjatundjate kinnitusel tegemist TOP 10 tehinguga sellel aastal. Poola investor kavatseb Valmose 200 töötajaga tehase tootmisvõimsuse vähemalt viiekordistada.

"Valmos on tänapäevane hästi juhitud ettevõte ja üks juhtivaid spoonitootjaid mitte ainult Eestis, vaid kogu piirkonnas, ning tal on suur potentsiaal edasiseks kasvuks," lausus Paged S.A. tegevjuht Tomasz Modzelewski. Paged grupp on olnud viimased aastad Valmose klient ja Modzelewski sõnul on neil suurem võimalus ettevõtte finantseerimiseks. Pea poole miljardi euroni küündiva väärtusega poolakate perefirma on leht- ja okaspuuvineeri tootjate seas suuruselt Euroopas viiendal kohal.

