Poolakad võitlevad Eleringi 50 miljonilise hanke pärast: võitjal pole nõutud varasemat kogemust

Märtsi lõpus vaidlustas Eleringi kompressorjaamade hankel osalenud ja pakkumises alla jäänud Poola firma Control Process S.A kaasmaalasest hankevõitja Rafako võidu. Tegemist on 50 miljoni euro suuruse hankega ning jaamade ehitustööd on osa Balticconnectori projektist.

Vaidlustajat Eestis esindava advokaadibüroo Derlingi vandeadvokaat Elmer Muna sõnul on nende peamiseks argumendiks see, et võitjal, S.A Rafakol puudub varasem kogemus maagaasi kompressorjaamade peatöövõtu korras ehitamisega, ent Eleringi hankes oli kogemus nõutud. Rafako ise on firma pressiteates seda samuti kinnitanud, et Eleringi hanke võiduga sisenetakse uuele turule.

"Pakkumuse ja selle edukaks tunnistamise puhul on kõige suuremaks probleemiks varasema kogemuse puudumine, ehkki vaidluse all on ka muud probleemid ja rikkumised. Meie Poolast pärit ning aastaid sealses energia- ja gaasisektoris tegutsenud kliendile [Control Process S.A] on teada, et konkurendil ei ole Eleringi nõutud kogemust," ütles Elmer Muna.

"Rafako S.A. on katelde ja boilerisüsteemide tootja, mis kuulub Poolas PBG gruppi. Mitte ühelgi grupi ettevõttel ei ole kogemust maagaasi kompressorjaamade peatöövõtu korras ehitamisega. Tehtud on vaid üksikuid töid, näiteks korraldatud gaasi kompressorseadmete tarnet tootjalt jaama. Seda, et Paldiski ja Puiatu kompressorjaamade ehitamine on grupile esmakordne projekt ja sisenetakse uuele turule, on tunnistanud Rafako S.A. ise ka enda pressiteates."