Poolakate Ida-Euroopa keskuseks saamise plaan ajas Ryanairi juhi närvi: see on loll mõte

Liiati ei ole kumbki olemasolev lennuväli täna ülerahvastatud, aga kui see peaks juhtuma, siis saaks neid laiendada. Ryanairi tegevjuht Michael O'Leary sõnul peaks just viimast tegema, selle asemel, et ehitada „uus suur särav katedral keset tühjust". Kui võtta arvesse kogu projekti maksumus ehk ka uued maanteed ja raudteetrass, siis läheks see plaan maksma 20 miljardit dollarit.

„See on loll plaan," ütles poolakate seas kõige populaarsema lennufirma juht. „See on selline plaan, mida vaid poliitikud ja ametnikud suudavad välja mõelda."

Poola valitsus soovib uue lennuvälja ehitada Baranowi linna aastaks 2027. Ametnikud väidavad, et lennuvälja on vaja, sest prognoositav reisijate arv kahekordistub 2035ndaks aastaks.

Poola soovib selle sammuga saada Ida-Euroopa peamiseks lennukeskuseks.

Uus lennujaam suudaks algselt teenindada 45 miljonit reisijat aastas, aga teise arendusetapi järel juba kuni 100 miljonit. Olemasolev Chopini lennuväli suudab teenindada 20 miljonit ning Modlini lennuväli 3 miljonit. Viimane teenindab täna vaid Ryanairi lende.

Raudteearendus tooks Poola suurematest linnadest inimesed uude lennujaama 2 ja poole tunniga või kiiremini. Lennujaama teenindus-regioonis elab kokku aga lausa 180 miljonit inimest, ütleb valitsus.

Ryanair soovib kasvatada reisijate arvu 13 Poola lennujaamas 4% võrra 12,5 miljoni inimeseni juba järgmisel aastal. Nad soovivad Modlini lennujaama laiendada nii, et see suudaks teenindada 6 miljonit inimest. O'Leary sõnul oleks Iiri vedaja valmis ka ise laiendusse panustama. Samas blokeerib laiendust riigifirma PP Porty Lotnicze, mis haldab nii Chopini kui osaliselt Modlini lennujaama.