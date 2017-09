Poolas on sama probleem nagu Eestis. Tööjõudu napib, palgad rallivad

Kui Eestis on tööjõupuudus ja palgaralli ettevõtjatele teada-tuntud probleem, siis 38 miljoni elanikuga Poola puhul on seda raskem mõista.

Poolas on tööpuudus on kukkunud madalamale tasemele alates 1991. aastast ja see ohustab majanduskasvu.

Kolme tunni sõidu kaugusel Varssavist on Danwoodi tehas, kus on juurutatud robottehnoloogiat. Kuid ettevõtte juahtuse esimees Jaroslav Jurak on murelik, kirjutab Bloomberg. Poola võtmed kätte majaehitaja võiks suurendada toodangut kuni 200 maja võrra aastas, kuid kui tööjõudu ei leia, siis tuleb plaane kärpida.

„Praegu on meie võimet kiiremini areneda piiramas tööjõuturg,“ lausus ta linnakeses Bielsk Podlaskis, kus valmistatakse koha peal kokku monteeritavaid majakesi Saksamaa, Austria ja Suurbritannia turu tarvis. „Teoorias saaks me müüa rohkem maju, kuid selleks on vaja leida töötajaid.“

Kogu Ida-Euroopas ähvardab ettevõtteid kasumite kahanemine, kuna ärimudeleid on põhjalikult raputatud. Odava ja külluses tööjõu ajastu lõpp ohustab tootmisplaane.

Piirkonna suurimas majanduses Poolas on tööpuudus madalaim alates 1991. aastast. Enam kui kaks miljonit poolakat töötab välismaal. Ettevõttel ei jää muud üle kui pakkuda suuremat palka ja investeerida uute töötajate väljaõppesse.

Kuigi paljudes ettevõtetes pole veel uus trend avaldanud mõju kasumile, on ettevõtete osakaal, kes kaebavad töötajate leidmise raskustest, kasvanud aastataguselt 35 protsendilt 51 protsendile. Selline on Wrochlawis asuva värbamisfirma Work Service küsitluse tulemus.

„Langev tööpuudus ja kasvav tööhõive on majanduse seisukohast väga ebasoodne ja suurendamas palgatõususurvet,“ ütles Societe Generale peaökonomist Jaroslaw Janecki. „Tulevatel kvartalitel võib tööjõuturg olla suurim risk Poola majandusele.“

Juulis oli Poolas tööpuudus 4,8 protsenti võrreldes Euroopa Liidu 7,7 protsendise keskmisega. Poolas on kuue aasta kiireim palgatõus. Juuliks tõsteti keskmiselt palka viie protsendi võrra.

Portugali ettvõttele Jeronimo Martins SPGS kuuluv Poola poekett Biedronka, kellele on Poolas 60 000 töötajat, tõstis aprillis aasta jooksul juba kolmandat korda palka. Ka Lidl ja Kaufland on samas sektoris tõstnud palka. Kolme aastase kogemusega müüjad kassas saavad 2750 zlotist ehk 765 dollarilist põhipalka. Aastaga on palk tõusnud 25 protsenti. Palgatõus on kiirem kui oli teises kvartalis aastane käibekasv, mis ulatus 16 protsendini.

Seni on ettevõte suutnud hoida kasumlikkuse langusest suurendades kuluefektiivsust.

Kuni Poolas on palgad madalamad kui Lääne-Euroopas, otsivad poolakad ikka paremat elu välismaal, mis jätab kodumaale vähem oskustööjõudu, kaebavad ettevõtete juhid.

Poola keskmine aastapalk on 25 921 dollarit võrreldes naabri Saksamaa 46 389 dollariga, selgub OECD andmetest.

Münchenis asuv tarkvaradisainifirma Intive, mille aastane käibekasv jääb 20-25 protsendi vahele, on Poolas tööl 1500st töötajast 1200. Kuna nõudlus on kasvanud, peab ettevõte veel värbama 400 töötajat ja seda peamiselt Poolas. Lõpuks kasvatab see ettevõtte kulusid nii palju, et hakkab sööma kasumit. Kui varem ujutasid töösoovid ettevõtte üle, siis enam see nii ei ole. Nagu paljud ettevõtted Poolas on ka Intive muutunud agressiivsemaks, otsides töömessidelt töötajaid, pakkudes väljaõpet ja tõstes olemasolevate töötajate hoidmiseks palka.

„Enam ei piisa töökuulutusest veebilehel ja avalduste ootamisest,“ lausus ettevõtte juhatuse esimees Ludovic Gaude. „Vaja on teha rohkem.“

Üha enam vaadatakse tööjõu otsimisel ka Valgevene ja Ukraina poole. Kuigi Poolas on juba üle miljoni ukrainlase, kellest paljud pagesid sõja eest, oleks sealt vaja veel rohkem tööjõudu. Kui mullu palusid ettevõtted 1,26 miljonile ukrainlasele tööluba, siis üksnes tänavu esimese poolaastaga on palutud ukrainlastele 904 854 tööluba.

Poola suurim börsil olev ehitusettevõte Budimex vajab idast tööjõudu, et täita uusi lepinguid, ütles ettevõtte personalijuht Cezary Maczka.

„Kuna poolakaid pole, otsime ukrainlasi,“ lausus ta. „Tahame ka tööjõudu Valgevenest.“