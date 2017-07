Pooled Hiina rikkuritest plaanivad välismaale kolida

Pooled Hiina miljonäridest kaaluvad välismaale kolimist ning nende lemmiksihtkohaks on USA, vahendab USA populaarne investorite kanal CNBC.

Vähemalt 1,5 miljoni dollari suuruse varaga Hiina miljonäridest plaanivad või kaalunud välismaale kolimist pooled, selgub Hurun Reporti uuringust.

Rapotist järeldub, et rikaste hiinlaste ja nende vara suundumine USAsse jätkub, turgutades teatud klassides kinnisvaranõudlust.

Lemmiksihtkohtade värskes edetabelis järgneb USAle Kanada, mis on lükanud Suurbritannia kolmandaks. Neljandal kohal on Austraalia.

USAs on rikaste hiinlaste lemmiklinnaks Los Angeles, järgnevad Seattle ja San Francisco. New York on neljandal kohal.

Loe veel

Peamise välismaale kolimise põhjusena nimetasid rikkad hiinlased haridust, sellele järgnes elukeskkond.

„Haridus ning saastatus sunnivad Hiina rikkureid emigreeruma,“ lausus Hurun rReporti juht Rupert Hoogewerf.“Kui Hiina suudaks need probleemid lahendada, oleks ka lahkumise peamised põhjused kadunud.

Rikkureid paneb muretsema ka Hiina rahvusvaluuta võimalik langus, mis sunnib raha välismaale viima. Rahvusvaluuta võimaliku devalveerimise pärast muretseb 84% riigi miljonäridest.

Enam kui 60% hiina miljonäridest on riigi majanduse suhtes optimistlikud, kuid vaid 22% neist usub, et senine kiire majanduskasv jätkub.