Pooled venemaalastest on sunnitud puhkuse kodus veetma

Mida aasta edasi, seda rohkem venemaalasi veedab oma suvepuhkuse kodus, seda peamiselt finantsprobleemide tõttu, vahendab Vedomosti.

VCIOMi uuringut selgub, et tänavu veedavad suvepuhkuse kodus pea pooled ehk 47% venemaalastest. Eelmisel aastal oli neid 45% ning 2015. aastal 40%.

VCIOMi juhi Valeri Fjodorovi sõnul on need peamiselt pensionärid ning maapiirkondade elanikud, aga ka need, kes hindasid oma majandusliku seisu halvaks. Puhkuse veetmise piiranguteks on tema sõnul tervis, töökohutused ning majanduslikud võimalused.

44 protsenti neist, kes plaanivad puhkuse kodus veeta, tõid põhjuseks rahaprobleemid.

Venemaalaste kõige populaarsemad kodus puhkuse veetmise võimalused on suvilad ning aianduskooperatiivid- neid nimetas 29% vastanutest.