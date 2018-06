Pöörane rahalaine jätkub: järjekordne Eesti idufirma kaasas 7,7 miljonit dollarit, investoriks ka maailmakuulus näitleja Ashton Kutcher

Veriff kasutab investeeringut laiendamaks meeskonda, et olla valmis suuremateks ärimahtudeks ning arendamaks SaaS toodet, mis teeb maailma kõige turvalisema identifitseerimise teenuse kättesaadavaks ka väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Hetkel töötab Veriffis 25 inimest. Aasta jooksul soovitakse laiendada arendusmeeskonda 30 inimese võrra.

Indentifitseerimine minutitega

23-aastane Veriffi asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas rääkis, et investeering on suur samm ettevõtte äritegevuse laienemise suunas. "Veriff on justkui Stripe. Kui Stripe pakub kiirelt integreeritavat makseteenuse liidest, siis meie pakume minutitega integreeritavat identifitseerimise liidest. See võimaldab veenduda kõikidel veebikeskkondadel ja mobiilirakendustel selles, et dokumendi - passi, juhiloa või ID-kaardi esitleja - võrdub dokumendi omanikuga. Nii saame ennetada finantskuritegusid säästes ausate inimeste ja ettevõtete raha. Meie missioon on võita interneti usaldus olles esimene valik isikusamasuse tuvastamise teenuste valdkonnas ja seeläbi muuta Veriff tegusõnaks," ütles ta.

Mosaic Ventures'i asutaja Simon Levene peab uskumatuks, et virtuaalne isikusamasuse tuvastamine on endiselt probleem 2018. aastal - eriti veel arvestades, et see piirab ettevõtete kasvamist ja uute klientide registreerimist. Panused on selles valdkonnas kasvamas. Kliendi tundmine on muutumas ettevõtetele eriti oluliseks uute andmekaitse regulatsioonide, online-panganduse ning alternatiivsete finantstoodete leviku tingimustes. Oleme väga rõõmsad selle üle, et saame investeerida Veriffi ning ettevõtte erakordsesse asutajasse Kaarel Kotkasesse," lisas ta.

Asutaja mõjukaimate noorte hulgas

Y-Combinatori partner Gustaf Alströmer rääkis, et inimesed kasutavad juba praegu erinevaid teenuseid, mille puhul on isiku identifitseerimine ülimalt oluline. Ta tõi näiteks panganduse. "Veriff on loonud kiireima, lihtsaima ja kõige kasutajasõbralikuma virtuaalse isiku identifitseerimise liidesse, mida näinud olen. Kaarel ja Janer on kaks väga erilist ettevõtjat, kes olid osa Y-Combinator'i 2018. aasta talvisest lennust. Nad avaldasid muljet selgete tulevikuvisioonide ja kindlameelse juhtimisega," ütles Alströmer.

Veriff asutati 2015. aastal toona 20-aastase Kaarel Kotkase poolt. Toode toodi turule 2016. aasta juunis, kui kaks ettevõtet - Inbank ja Hansapost - integreerisid Veriff'i teenuse vähendamaks isiku taustakontrolli protseduurist tulenevaid äririske. Tänaseks on Veriffil rohkem kui 40 klienti üle maailma. Nende hulka kuuluvad finants- ja jagamismajanduse ettevõtted ning online-kaubamajad. Ettevõtte arendus- ja klienditoe meeskond tegutseb Tallinnas, müügi- ja turundusosakond kolib Ameerika Ühendriikidesse. Tänavu kevadel paigutas Nordic Business Report Kaarel Kotkase Põhja-Euroopa 25 kõige mõjukama noore ettevõtja hulka.