Pööre Tootsi tuulepargi kaasuses. Kohus otsustas Eesti Energia ehituskeelu tühistada

Tallinna halduskohus tegi 5. juulil otsuse, mis teeb rõõmsaks Eesti Energia. Nimelt said nad vaidluses Tootsi tuulepargi ehitusloa üle väikese võidu, kui tuuleenergia ettevõtjate poolt kätte võidetud ehituskeeld tühistati. Lisaks peavad kaotajad maksma kinni Eesti Energia menetluskulud.

Tootsi tuulepargi saaga on kestnud juba kaks aastat ning tõenäoliselt ei lõpe see veel praegugi.

Tootsi saaga on keeruline. Kõik algas sellest, kui toonane Vändra vallavalitsus andis korraldusega nr 231 AS-ile Eesti Energia ehitusloa Tootsi tuulepargi kompleksi ehitamiseks. See anti välja 22. novembril 2016. Eesti Energia oli esitanud taotluse 31. novembril samal aastal. Vald leidis, et Eesti Energia taotlus vastab ehitusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile. Vald ei saanud kohtu hinnangul ehitusloa välja andmisest keelduda. Paralleelselt olid aga hindamisel ka kahe ettevõtja, AS Raisneri ja Hans Teivi ning AS Eesti Elektertaotlused taotlused. Vald leidis neis aga puudusi.

Kohtuotsusest tuleb välja, et ühe välja praagitud projekti koostamisel osalenud isikutel puudus projekteerimiseks vajalik registreering, et ehitusprojekti tiitelleht ei olnud allkirjastatud pädeva isiku poolt, et puudu oli asendiplaan, arhitektuurne joonis ja konstruktsioonide osa. Ka teise ettevõtte taotluses oli puudusi.