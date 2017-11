Populaarse tegelase õigused müüdi maha: TV3 ostis ära laste seas populaarsed keskkonnad ja Jänku-Jussi animatsioonid

Ärilehele teada olevalt ostis TV3 ära Jänku-Jussi kaubamärgi koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Seda kinnitab ka telekanali PR ja turundusspetsialist Kadi Poll. Tehingu tingimusi pooled ei kommenteeri, aga mõlemad osapooled jäid väidetavalt tehinguga väga rahule.

"Jänku-Jussi animatsioonid, veebileht lastekas.ee ning Youtube'i keskkond on laste seas ääretult populaarne. TV3e noorusliku sihtgrupiga haakub see ost väga hästi. Tahame Jänku-Jussi kaubamärki ja animatsioone edasi arendada, toota uusi episoode ja viia see veel suurema vaatajaskonnani. Jänku-Jussi multikaid, mida on pea 500 episoodi, saab näha TV3 Play videokeskkonnas ja tulevikus on oodata Jussi multikaid ka TV3 eetrisse, hommikuses ajavööndis. Jaanuarist alates hakkame tootma ka uusi episoode, mis pakuks rõõmu olemasolevatele kui ka tulevastele fännidele. Tehingutingimusi ei saa kommenteerida, aga mõlemad osapooled jäid väga rahule," vastas Poll.

Kasumlik äri

Müüjaks oli firma Future Robotics OÜ, mis varem kandis nime Lasteveeb OÜ. Selle ainuomakik on Jaanika Leoste. Lisaks viib firma läbi robootikaalaseid koolitusi ja tutvustusi niii lastele kui täiskasvanutele. Müügitulu saadakse reklaami ning raamatute müügist.

2015. aastal oli firma müügitulu 100 785 eurot, 2016. aastal 100 823 eurot. Kui kahe aasta eest oli kasum 792, siis aasta hiljem 16 987 eurot. 2016. aastal maksis firma välja 48 000 euro eest dividende. Jaotamata kasumi reale jäi 85 443 eurot. Kahele töötajale kulus palkadeks 15 357 eurot.

Hiljuti sattus Jänku-Juss ja tema looja meedia huviorbiiti sellega, et multifilmist oli YouTube'i kanalisse ilmunud ropud ja inetud versioonid. Selgus, et nende paroodiate taga on lapsed. Loe selle saaga kohta siit ja siit.