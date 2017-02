Mullu augustis 27 000-eurose maksuvõla vanasse kehasse maha jätnud veebiportaali Crazydeal omaniku uuel firmal on samuti maksuvõlg tekkinud.

Populaarset veebiportaali Crazydeal.ee haldab ettevõte Crazydeal Group OÜ. Selle firma omanik on Keith Piibemnn. Tarbijakaitse pani ettevõtte e-poodide musta nimekirja 19. jaanuaril. Tarbijate peamine mure on tarbijakaitse kinnitusel saamata kaup ja lepingust taganemise puhul raha tagasi saamine.

Neljapäeval hoiatas tarbijakaitseamet,et Crazydeal jätkab aktiivse müügitööga, ent olemasoulevate tarbijate muresid seoses saamata kauba ja raha tagasi maksmisega ei suuda kaupleja iseseisvalt lahendada ning ametisse pöördujate arv üha kasvab.

Kui juba varem näitas krediidiraport Crazydeal Groupil esitamata deklaratsioone, siis veebruaris on ettevõttel tekkinud ka maksuvõlg. Maksu- ja tolliameti andmetel oli see reedese seisuga 2770,14 eurot. Suurima osa, 1812,78 eurot sellest moodustab tasumata sotsiaalmaks.

Veel eelmise aasta augusti alguses haldas Crazydeal.ee veebipoodi Piibemanni firma Grazydeal OÜ. Mullu veebruarist oli ettevõttel maksuvõlg, mis kasvas. Kuna kahe aasta majandusaruanded olid Äriregistrile esitamata, sai ettevõte ka kustutamishoiatuse.

Augustis vahetas firma nime: Crazydeal OÜst sai Crazy Trading OÜ 25.augustil. Napp kuu hiljem, 23.septembri äriregistri kandega läks firma üle Hongkongis registreeritud võlgades firmade likvideerimisega tegelevale ettevõttele JGB LIMITED. Koos ligi 27 000 euroni kerkinud maksuvõlaga.

Veebipood töötas edasi ning arveid hakkas ostjatele esitama Grazydeal Group OÜ.

Ärileht püüdis Piibemannilt ettevõtte olukorra, võlgade ning nimemuutuse põhjuste kohta toona selgust saada, kuid omanikuvahetusele eelnenud kahe ja poole nädala jooksul ta ei vastanud. Pärast omanikuvahetust kinnitas Piibemann, et tema enam Crazydeal OÜ/ Crazy Trading OÜ tegevust ei kommenteeri. Ta ei ole senini vastanud ka küsimusele, millal ning mis alusel läksid poe opereerimisõigused üle Grazydeal Group OÜ-le ning kas viimasele tulid üle ka kohustused.

Veebikaubamaja kui Rock Cafe

Eile ei vastanud Piibemann Ärilehe Crazydeal Group OÜ maksuvõla tekkimist puudutavale küsimusele, küll aga möönis, et "Crazydeal Group OÜ käibedeklaratsioonide esitamine on tõesti pisut viibinud, raamatupidajal oli tavapärasest enam tööd, kuid saavad peagi esitatud".

Piibemann toonitas,et tuleks selgelt eristada kahte ettevõtet - Crazydeali veebikaubamaja endist operaatorit Crazydeal OÜ/CrazyTrading OÜ ja selle praegust operaatorit Crazydeal Group OÜ-d. Ning tõi näiteks Rock Cafe, kus on olnud erinevaid operaatoreid.

"Kas kujutaksite ette, kui Eesti riik kuulutaks, et ärge minge enam Rock Cafesse, sest seal üks operaator ebaõnnestus, kuigi publikust ja tööst jääks nüüd juba ilma hoopis järgmine operaator," küsis ta.

Piibemanni sõnul kahjustas tarbijakaitseameti otsus kuulutada CrazyDeali veebikaubamaja mustas nimekirjas olevaks selgelt CrazyDeali klientide huve. "Riigiamet peaks nii drastilististe meetmete korral olema siiski täiesti veendunud, et hoiatusega saadav kasu ületab tehtava kahju."

Praegu see Piibemanni sõnul nii ei ole, sest tekkis olukord, kus tarbijakaitseamet ründas avalikult ettevõtet, millel oli probleemseid kliendijuhtumeid alla valdkonna keskmise näitaja, alla 1% kõigist tellimustest.

Võlad ka koostööpartnerite ees

Piibemanni käitumine on ka koostööpartnerid nördima pannud. Lisa OÜ on veebiportaaliga koostööd teinud mitu aastat. "Meie tarnisime neile regulaarselt kaupa, mida nad oma portaali kaudu edukalt müüsid. Kuigi arvete tasumisega periooditi küll hilineti, tasuti siiski enam-vähem korralikult," rääkis ettevõtte omanik Julia Laskaja. Probleemid said tema sõnul alguse 2016. aasta veebruaris, kui Piibemannile kuulunud Crazydeal OÜ enam müüdud kauba eest esitatud arveid ei tasunud. Selle tulemusel tekkis üle 10000-eurone võlg.

Kuna Lisa OÜ kirjadele palvega maksta ära võlg ja tagastada kaup, vastust ei tulnud, pöörduti kohtusse. 2016. aasta augustis tegi kohus otsuse, et arved tuleb tasuda. Otsus anti üle kohtutäiturile võla sissenõudmiseks. Pangakontod arestiti, kuid raha nendel ei olnud.

"Juristide küsimustele ja nõudmisele võlg ära maksta vastab härra Keith Piibemann lühidalt, et meie firmale pole ta midagi võlgu," rääkis Julia Laskaja, kelle sõnul on nad väljapääsmatus olukorras. Sest kuigi kohtuotsus on olemas, oma raha nad ikkagi kätte ei saa.

"Oleme petturfirmale faktiliselt kinkinud 15 000 eurot - 10 000 juba müüdud kauba eest ja 5000 selle eest, mis asub nende laos," rääkis Laskaja.

Ärilehele teadaolevalt on kohtutäituri käes ka teisi Crazydeal OÜ-d puudutavaid nõudeid.

Kohtutäitur Kaire Põlts ei soostunud Ärilehe küsimustele vastama, viidates kohtutäituri ametisaladuse hoidmise kohustusele.