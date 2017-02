Mullu 27 000-eurose võla korstnasse kirjutanud crazydeal.ee omaniku uuel firmal on samuti maksuvõlg tekkinud.

Populaarne veebiportaal crazydeal.ee, mille haldaja Crazydeal Group OÜ (omanik Keith Piibemann) on alates jaanuarist e-poodide mustas nimekirjas, jätkab tegevust hoolimata kaebustest, et ostjatel on kaup või raha tagasi saamata. Neljapäeval hoiatas amet, et Crazydeal jätkab aktiivset müügitööd, olgugi et olemasolevaid muresid ei suudeta lahendada ja ametisse pöördujate arv üha suureneb.

Juba varem näitas krediidiraport, et ettevõttel on esitamata deklaratsioone, kuid veebruaris on ettevõttel tekkinud ka maksuvõlg.