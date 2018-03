Vallaettevõtte finantsjuhti süüdistatakse oma leivaisa tagant klientide värbamises, kuid asja uurides muutub olukord aina segasemaks. „See on selline torm veeklaasis, mille on põhjustanud ettevõtte endise juhi isiklik viha. Võib-olla peaks ta ise vaatama, millega ta hakkama on saanud. Ta varastas peale ametist vabanemist meilt klientide kohta käivat infot, andes tagasi tühja arvuti. Seda siseinfot kasutab ta klientide värbamiseks tänaseni," ütleb finantsjuht ise.