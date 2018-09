Pornomaailma üks kõvemaid nimesid elas uskumatult sündmusterohket ja ohtlikku elu

70ndatel ja 80ndatel osales mees enam kui 2400 filmis. Tema elu kajastab 1997. aasta film Boogie Nights. Kuid pornotööstuse superstaari elu oli tegelikult väga raske sünnist surmani.

1944. aastal sündinud Holmes sattus saatuse tahtel elama keerulisse perekonda. Oma isa nime sai ta teada alles elu lõpuaastatel. Ema elas uue mehega, kes oli alkohoolik. Ema oli aga väga innukas usufanaatik. Holmes soovis juba varakult kodust põgeneda ja esimesel võimalusel liitus ta sõjaväega.

Pärast erinevaid ameteid jõudis ta lõpuks pornotööstusesse. Kuidas, sellest on mitu versiooni. Ju keegi kuskil nägi, millise relvaga ta varustatud on.

Tema esimeseks saavutuseks pornomaailmas oli seeria, kus tegutses eradetektiiv Johnny Wadd. Ja staar oli sündinud.

Samal ajal muutus porno cooliks, sest välja tulid legendaarsed teosed Deep Throat ja The Devil in Miss Jones. Endiselt kiusati aga tööstuses tegutsejaid taga. Holmeski arreteeriti süüdistatuna sutenöriks olemises. Ta vältis vanglaaega sellega, et hakkas Los Angelese politseijaoskonna informaatoriks.

1970ndate lõpul teenis Holmes 3000 dollarit päevas, kuid suuri probleeme tekitas narkootikumidega sõbrustamine. Ühel hetkel muutis see ta impotendiks, mis loomulikult mõjutas tema tööd ja finantsseisu. Et end ja oma sõltuvust ülal pidada hakkas ta ise kahtlast kraami müüma ning end prostituudiks pakkuma. Lisandusid veel krediitkaardipettus ja lihtsamad vargused.