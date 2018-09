Port: Instagrami asutajate Facebookist lahkumine on märk maailma peataolekust

Kas sina tead, mida maailm vajab? Tõenäoliselt vajad vastamiseks natukene aega. Küsimus on sedavõrd oluline. Täitku seda pausi veel üks küsimus. Kas loobuksid juhtimast populaarset ettevõtet, mille igapäevane töö on rahuldada vähemalt miljardi inimese vajadusi, et asuda otsima vastust esimesele küsimusele maailma jaoks vajalikust?

Enda loodud ülieduka ettevõtte juhtimisest loobumist, tuues ettekäändeks uute väljakutsete otsimise, võib võtta tõendina väsimatust maailmaparandajast. Samas võib sellest välja lugeda lihvitud pressiteate, milliseid on nähtud varemgi seoses vähema romantikaga sisustatud töö lõppemisega. Loomulikult jääb alles ka lihtsalt väsimuse põhjustatud soov aja maha võtmiseks. Kuna antud loos on lahkumas kaks ettevõtte loojast tippjuhti, jäägu alternatiivide kaalumine igaühe enda teha.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.