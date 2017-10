Portaali kasutajad ülistavad Tallinna lennujaama ja valisid selle tippude sekka

Igal aastal viib portaal sleepinginairports.net oma kasutajate seas läbi uuringu, kus nad paluvad anda hinnangu Euroopa lennujaamadele. Tallinna lennujaam sai kasutajatelt väga palju kiita ning maandus kolmandale kohale.

Reisijad hindasid mugavust, teenuseid, söögikohti, turvalisust, klienditeenindust, puhtust, punktist a punkti b liikumise kiirust ning magamisvõimalusi.

Sel aastal annavad lisaks suurtele kesksetele lennujaamadele tooni ka pisemad, nagu Tallinn, Porto ja Dublin. Portaal väidab, et esikohaheitlus on tihe.

Esikohale hääletasid portaali kasutajad Helsingi Vantaa lennujaama. Seda hinnatakse kui rahulikku, puhast ja efektiivset kohta. Paljud kiitsid reisieelsete protsesside läbimise kiirust ning töötajate sõbralikkust. Välja toodi ka, et palju on mobiilsete seadmete laadimiskohti ning ka magamiskapsleid. Vähem oluline ei ole ka kiire ühendus Helsingi kesklinnaga.

Teisele kohale hääletati Müncheni Rahvusvaheline Lennujaam. Siin hinnatakse sakslastele omast esmaklassilist täpsust. Reisijaid rõõmustavad tasuta kohvi, magamisalade ja duššide üle. Eriti lööb lennujaam aga efektiivsusega. Üks reisija ütles, et 99% juhtudel on sinu kohver enne lindil, kui sina kohale jõuad.

Mida Tallinna puhul hinnatakse?

Siis tulebki meie väike Lennart Meri Tallinna lennujaam. Portaal toob välja, et Eesti pealinna lennujaam sai ülekaalukalt kõige enam kommentaare. Seda hinnatakse kui maailma hubasemat (ja tõenäoiselt ka kõige leidlikumat) lennujaama. Tundub, et Tallinna lennujaam on just viimasel ajal panustanud sellesse, et reisijaid üllatada - lennuväravate juures kasutatakse kohalikke teemasid, lapsed loevad lennujaamateateid ning istmed on tehtud kohalikust riidest. Kui kohvik on suletud, siis võivad reisijad teha annetusi ja panna kokku oma võileiva. See peab jõudma portaali hinnangul ka teistesse lennujaamadesse. Konsensus portaali lugejate seas on selge - Tallinna lennujaamas lennu ootamine on nagu teeks seda oma kodus, elutoas. Ainuke soovitus reisijatelt oli - nad soovisid, et Tallinnast saaks lennata rohkematesse sihtkohtadesse.

Loe veel

Esikümnesse mahtusid veel:

4. Zürichi Kloteni Rahvusvaheline Lennujaam, Šveits;

5. Amsterdami Schipholi Rahvusvaheline Lennujaam, Holland;

6. Stockholmi Arlanda Lennujaam, Rootsi;

7. Kopenhaageni Kastrupi Lennujaam, Taani;

8. Dublini Rahvusvaheline Lennujaam, Iirimaa;

9. Porto Francisco Sá Carneiro Lennujaam, Portugal;

10. Viini Rahvusvaheline Lennujaam.