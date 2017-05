Portaalisõja jätk: millised kinnisvarabürood on KV-sse tagasi hiilinud?

1. aprillil ehk naljapäeval tegid 11 kinnisvarabürood otsuse lahkuda portaalist KV.ee. Keskkonnast, mis kuulub Margus Linnamäele. Nende protest on täna kaasa toonud prokuratuuri uurimise. Alustatud on kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb konkurentsi kahjustava kokkuleppe või otsuse sõlmimist, samuti kooskõlastatud tegevust selles vallas. Vahepeal on salamisi kolm firmat portaali tagasi kolinud. Miks nii?

Aprilli alguses lahkusid portaalist Pindi Kinnisvara, Uus Maa, CKE, Domus Kinnisvara, Arco Vara, Ober Haus, 1 Partner, RE Kinnisvara, LVM, LAAM ja Kinnisvaraekspert. Ühesõnaga, kinnisvarafirmade koorekiht.

Neist kolm viimast on tänaseks oma kuulutused portaali tagasi viinud. Seega on 31 LVM Kinnisvara, 21 LAAMi ja 18 Kinnisvaraeksperdi maaklerit taas oma kuulutustega seal.

„Ega seal muud ole kui see, et oleme samadel tingimustel tagasi. Teisipäeval said kuulutused taas üles," selgitas LVM kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing Ärilehele.

Ta lisas, et alguses nendega rääkida ei tahetud, kuid eelmisel nädalal andis üks nende klient teada, et KV.ee pakub soodsaid tingimusi - uutele klientidele 50% allahindlust. Saksing uuris asja ja küsis, et kas nad on uus või vana klient. Alguses öeldi, et neid vaadatakse kui vana klienti. Saksing ütles neile selle peale, et varem olid nad portaalis oma Pärnu esinduse kaudu, nüüd tuleksid Tallinna esinduse alt. Lubati uurida. Helistati tagasi ja öeldi, et võtavad LVMi vastu.

Saksing ei osanud prokuratuuri uurimise kohta midagi öelda, sest temaga ei ole sel teemal keegi ühendust võtnud. Info pärineb tal vaid meediast.

TNS Metrixi järgi oli kv.ee-d külastanud brauserite arv eelmisel nädalal 222 012, City24 näitaja oli 196 129. KV on sellele vaatamata langustendis ning City24 tõusuteel. Märtsikuus oli kv-l rekordnädal, kus neid külastas üle 266 000 brauseri. City24 tegi oma rekordi aprillis (üle 215 000).