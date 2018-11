Porto Franco annab tuld T1 pihta: hästi arendatud keskus peab avamise hetkeks rentnikega täidetud olema

"Me tahame Porto Franco nimel selgelt eemalduda seisukohtadest, mis on ajakirjandusest läbi käinud T1 juhtide poolt, et üks tänapäevane keskus ei peagi olema avamisel täiesti valmis, vaid et meelega on osa magusaid pindu tühjaks jäetud, et pärast avamist tuleksid olulised brändid end ise pakkuma," ütles Vanasadamasse kerkiva Porto Franco arenduse juht Rauno Teder.

Ta on veendunud, et hästi arendatud keskus peab avamise hetkeks olema 100% üürnikega täidetud. "Keskuse avamisel peavad kõik kauplused olema avatud või olema vähemalt väga selge ja laiale avalikkusele kommunikeeritud arusaam, millised kauplused hiljem avavad ja millal," lisas Teder.

Reedel Ülemistes avatud T1 Mall of Tallinna arendaja, Pro Kapitali itaallasest juht Paolo Michelozzi ütles nädala alguses usutluses Ärilehele, et üks tänapäevane keskus ei peagi olema avamise ajal täiesti valmis.

"Peaksite mõistma, et kui räägime keskusest, siis on meil seal tegelikult üle 200 ehitusplatsi. Igal poel ja kohal on oma plaanid ja strateegiad. Kõik ei ava koos, aga oleme õnnelikud nende üle, kes meiega alguses on,” selgitas Michelozzi. Tema sõnul algab töö tegelikult alles nüüd.

Meelega on osa magusaid pindu tühjaks jäetud, et pärast avamist tuleksid olulised brändid end ise pakkuma. Ühtlasi pidas Michelozzi oluliseks, et keskus ei paneks end kohe pikaaegsete rendilepingutega n-ö lukku. Kogu maja rentnikke täis võttes võid teha vigu, mida ei saa parandada, kuna sa ei viska rentnikku kolme kuu pärast välja.