Positiivseid uudiseid küberturvalisese maailmast: Eesti ettevõte sõlmis märgilise kokkuleppe

Samal ajal kui Eestis arutatakse ID-kaardi turvalisuse üle on üks meie au ja uhkustest, turvatarkvara arendav Guardtime, sõlminud märgilise kokkuleppe maailmanimega tegijatega. Koos püütakse lahendada ühtesid vanimaid kindlustusprobleeme maailmas. Sellest kirjutavad mitmed välismaised meediaväljaanded nagu The New York Times, Business Insider, Fortune ning CNBC.

Kaupu punktist A punkti B tarnides võib palju valesti minna: saadetised saavad kahjustada, lossimine viibib sadamates tekkivate ummikute tõttu, laev kaldub tormi tõttu kursilt kõrvale või rüüstavad seda piraadid. Seetõttu ostavad tarnijad keeruka vahendajate rägastiku ja kindlustusandjate võrgustiku kaudu kindlustuse, et maandada nende lastiga seotud riske.

Merekindlustus on üks vanematest ja vähemtõhusamatest kindlustuskategooriatest ütleb Shaun Crawfort, kes juhib konsultatsiooniettevõtte Ernst & Young kindlustusäri. See 30 miljardiline tööstusharu on just selline, mida võivad plokiahelad (blockchain) - ettevõtete uuendamise kuum valdkond - murranguliselt muuta.

Tegelikult võivad need ümberkorraldused saabuda rutem, kui arvate. Maersk, hiiglaslik Taani tarneettevõte, lõpetas just sellel aastal 20 nädalase merekindlustuse plokiahela kontseptsiooni tõestamise katse. Ettevõte tegi koostööd EY, Microsofti, Willis Towers Watsoni ja mitme teise kindlustusettevõttega, et katsetada tarneandmete jagamist plokiahelas.

Maersk kasutas testimiseks plokiahelat KSI, mille on välja töötanud eestlaste Guardtime (Eestit mainitakse neis artiklites - toim.). Platvorm töötati välja tarneahela auditeerimisaspektide lihtsamaks muutmiseks, andmete rikkumiskindluse parendamiseks ja reaalajas jagamiseks ning selleks, et võimaldada mitmel erineval osapoolel kiiremini kokku leppida kindlustusmaksete tingimustes.

"Kindlustustehingud on hetkel liiga aegavõtvad ja edenevad vaevaliselt", ütles Lars Henneberg eksperimenti puudutavas teates. Tema on Maerski riskide ja kindlustuse osakonna juht.

Partnerid on projekti tulemustega rahul. Sellel tehnoloogial on "potentsiaali vähendada ajakulu, kulutusi ja riske kogu kindlustuse väärtusahelas", ütles avalduses Bill Pieroni, kindlustusstandardite ettevõtte ACORDi tegevjuht ja president.

Martin Henley, kindlustusettevõtte XL Catlin peateabejuht nõustus selle väitega, ning nimetas katset "teedrajavaks".

"Tegemist ei ole uduvara ega plaanidega", ütles Guardtime'i tegevjuht Mike Gault. "Tegu on millegagi, mille oleme ehitanud ja mida oleme tõestanud."

Kui partnerettevõtted kasutavad tarnetööstust alguspunktina, plaanivad Gault ja Crawford EY-st sobival ajal platvormi laiendada teistele kindlustuskategooriatele, näiteks autokindlustus. "Meie eesmärgiks on kasutada selle plokiahela võimet selles liikuvaid andmeid jälgida", ütles Fortune'ile Crawford.

Mis on Gurardtime AS?

Guardtime AS asutati aastal 2006 ning ettevõte alustas majandustegevust jaanuaris 2007. Ettevõtte peamisteks tegevusaladeks on elektrooniliste andmete elütsükli ja terviklusega seotud tarkvara ja lahenduste arendus ja Guardtime KSI blockchain infrastruktuuri arendus ning haldus.

Tänaseks on Guardtime AS koos oma sidusettevõtetega kujunenud maailma suurimaks blockchain tehnoloogiat arendavaks firmaks, seda nii käibe, töötajate arvu kui igapäevases kasutuses olevate integratsioonide poolest. Klientidest tuleb mainida Eesti Vabariiki, Ericssoni, Lockheed Martinit, GE-d, Telstrat ja SAP-i; koostööd tehakse rohkem kui 100 erineva organisatsiooniga kõikjalt maailmast.

Aastal 2016 jätkati müügi- ja turundustegevust ka Eestis, süvendades koostööd erinevate avaliku sektori organisatsioonide ning erasektori ettevõtetega ning leides teenustele ka uusi kasutajaid. Eestis toimuva tegevuse peamiseks eesmärgiks oli saada kogemusi uute tehnoloogiliste lahenduste ja ärimudelite katsetamisel, ning jagada saadud infot meie välisturgudele suunatud müügiorganisatsiooniga.

Uutest ärisuundadest toodi turule küberharjutusväljakute tooteliini nii tsiviil kui militaarklientidele, kus komplekteerisiti tugev rahvusvaheline meeskond ning alustati tehniliste arendustega uuenduslike teenuste pakkumiseks valdkonnas. Leiti ka esimesed kliendid.

Töötajate arv (keskmine täiskohaga): 42

Müügitulu (2016): 3 907 373 eurot;

Käibe kasv: 48,92%;

Puhaskasum: 95 299 eurot.

Omanik: Singapuri registreeritud firma Guardtime Holdings PTE.LTD