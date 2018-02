Postimehe tulevase asukohaga ärikvartal sai ehitusloa

Tallinna linnaplaneerimise amet väljastas ehitusloa endise tselluloositehase alale kerkivale ärikvartalile Fahle Park, kuhu kolib järgmisel aastal ka Eesti Meedia kontsern, teatas Fausto Capital.

„Teade ehitusloa saamisest tähendab seda, et saame asuda ehitama uut

maamärki, mis tervitab kõiki Tartu maantee kaudu Tallinna sisenejaid,” ütles Fausto Capitali juhatuse liige Sven Mihailov. „Fahle Pargil on suurepärased vaated igas suunas – südalinnale, merele, Ülemiste järvele ning vahetus läheduses on pealinna olulisemad transpordisõlmed – Tallinna lennujaam, Tallinna bussijaam ja Ülemiste rongijaam. Tegemist on väga atraktiivse äripiirkonnaga, mis liidab endas suurepärase asukoha, ajaloolise tööstuspärandi ning modernse arhitektuuri.”

Pooleteise aasta jooksul ehitab ja rekonstrueerib Fausto Capital

aadressil Tartu maantee 80 arenduse esimeses etapis 21 500 ruutmeetri

jagu A-klassi nõuetele vastavat äripinda. Arenduse kogumaht on enam kui

100 000 ruutmeetrit. Arhitektuurse lahenduse on teinud KAOS Arhitektid

OÜ.

Fahle Pargi esimese ehitusjärgu ankurrentnik AS Eesti Meedia kolib kavandatavale 8000 ruutmeetrile kõigi oma Tallinnas tegutsevate üksuste ning umbes 550 töötajaga. Meediakontsern saab endale Eestis ainulaadse moodsaimate võimalustega meediamaja, kus on koos nii raadio-, televisiooni- kui ka ajalehetoimetused.

Fahle Pargi ärikvartalisse kuuluvaid hooneid hakkavad ühendama aastaringselt soojad klaaskatusega galeriid, kus asuvad kohvikud, restoranide terrassid ning puhkealad. Lisaks büroodele leiavad kvartalis

oma koha kultuuriasutused, spordiklubi, erinevad esitluspinnad ning

kvartali töötajatele ja elanikele suunatud mitmed ettevõtted (ilu- ja

tervisekeskus, lastehoid jms).

Esimese etapi arenduse maksumus on suurusjärgus 20 miljonit eurot.

Hetkel on käimas lammutustööd, ettevalmistused ehituseks ning lepingute

sõlmimine. Ehitustööde algus on planeeritud 2018. aasta märtsi ning

Fahle Pargi esimene osa valmib 2019. aasta teisel poolel.

Fausto Capital on 15-aastase ajalooga täielikult Eesti kapitalil põhinev

kinnisvaraarendusettevõte, mis keskendub eelkõige erinevatele

kinnisvarainvesteeringutele. Fausto tegutseb kaubandus-, büroo- ja

elamukinnisvara arendamise, üürimise ja haldamisega. Fausto Capitali

portfelli kuulub kokku üle 58 000 ruutmeetri kaubandus- ja äripinda ning

varade maht on kokku üle 100 miljoni euro.