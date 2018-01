Põud ehituskoolides: ettevõtjaid kummitab peatne raskus töötajate leidmisel

Foto on illustratiivne.

Ehituserialasid kõrgkoolis õppima asujate arv on viie aastaga kahanenud neljandiku võrra ja ettevõtjaid kummitab peatne põud töötajate leidmisel.

Ehitus vajab aastas umbes 880 uut töötajat, kellest 385 spetsialisti ning 495 oskus­töötajat, selgus sihtasutuse Kutsekoda korraldatud uuringust OSKA, kirjutab Äripäev.

Lähiaastatel jääb puudu umbes kolmandik inseneri­hariduse omandanutest, eriti praktilise suunaga inseneridest, kes töötaksid projekti- või objekti­juhina.

Eriti keeruline on olukord tehno­süsteemide paigaldamisega,­ sest need lähevad üha keerukamaks ja suur puudus on kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneridest.

Allikas: Äripäev