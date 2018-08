Põud kütab hinnad üles

Kuigi tervet Euroopat räsiva põua lõplikud tagajärjed selguvad alles oktoobris, on teravilja hind juba praegu tõusnud ligi 27%. „Seis on nukker,“ ütles Kadarbiku Köögivili OÜ üks omanikke Ville Pak Äripäevale.

Kui veel juunis langes nisu hind kaubandussõja hirmu tõttu pea 8%, siis juulis kajastus põuapaanika lõpuks ka börsil. Nisu hind on tõusnud enam kui veerandi võrra ja on praegu kolme aasta kõige kõrgemal tasemel. Pisut tagasihoidlikumalt on kallinenud raps, mille hind on viimase kolme kuuga kerkinud 15%.

Põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimehe Roomet Sõrmuse sõnul ei tule karta kauba puudust, kuna turud on avatud ja piirid valla. Küll aga võib olla raskusi kodumaise kauba kättesaamisega.

