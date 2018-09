PPA ja Gemalto läbirääkimised kukkusid läbi! PPA pöördub kohtusse

„Politsei- ja Piirivalveametil puudub usaldus lepingupartneri Gemalto suhtes, kes ei ole näidanud üles koostöötahet ja tegelikku huvi kompromissi sõlmida. Politsei- ja Piirivalveamet on läbi viidud kontrollmenetluse käigus kogunud piisavalt infot selle kohta, et 15. juunil infot turvariski kohta riigiasutustel veel ei olnud ning täna Postimehes avaldatud Gemalto versioon turvariskist teavitamise kohta on tõenditega ümber lükatud. Meil ei ole põhjust kohtuvaidlust karta, seega esitame hagiavalduse esimesel võimalusel kohtusse,“ sõnas PPA peadirektori asetäitja Krista Aas.

Peadirektori asetäitja sõnul oli kompromissi eesmärk PPA jaoks vältida pika kohtuvaidlusega kaasnevat aja- ja rahakulu riigi jaoks. „Meie soov oli, et Gemalto hüvitab riigile kriisi käigus tekkinud kulutused ja meil oleks võimalik keskenduda valdkonna arendamisele ja inimeste teenindamisele. Läbirääkimised ei ole aga paraku enam võimalikud,“ lisas Aas.

PPA esitab Gemalto AG vastu hagiavalduse seoses ID-kaardi lepingu rikkumisega seotud kulude väljanõudmisega, millele lisanduvad ka leppetrahvid.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil sõnas peaminister Jüri Ratas, et toetab PPA sammu. Ta märkis, et kui kompromissi ei leitud, tuleb oma õigust nõuda kohtus. Ta sõnas ka, et PPA on valitsusele korduvalt kinnitanud, et Gemalto ei teavitanud neid võimalikest turvariskidest.