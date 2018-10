PR-firma loobub 2 aasta jooksul kuni poolest miljonist eurost

Suhtekorraldusfirma Miltton töötajate algatus "Miltton goes >> Pro bono" kuulutas reedel välja avatud konkursi "Let’s do good together!" (Teeme koos head!), mille käigus otsitakse 2–3 pro bono klienti, kellele pakutakse järgneva kahe aasta jooksul teenust ca 150 000 euro eest ühe kliendi kohta.

PR-firma sõnul oodatakse osalema oodatakse organisatsioone, kelle missiooniks on ühiskonna paremaks muutmine ning kes on valmis pühendunud koostööks Milttoni meeskonnaga. Ettevõte selgitas sammu sellega, et sotsiaalne vastutustunne on olnud alati osa Milttoni DNAst.

"Me soovime jagada oma parimat teadmist ja kogemust, et ühiskonda paremaks muutvad algatused edeneksid. Soovime tagasi anda kogukondadele ja julgustame oma töötajaid tegema sama. Pro bono projektid on osa Milttoni sotsiaalsest vastutustundlikkusest, mille valivad välja meie töötajad," seises Milttoni pressiteates. Konkursil osalemise tähtaeg on 26. oktoober.

Kuigi tegemist on grupiülese algatusega - st mitte ainult Eesti läbi viidava konkursiga -, ütles Miltton Eesti tegevjuht Annika Arras, et julgustab ka Eesti organisatsioone osalema. "Taotluse esitamisel on oluline silmas pidada, et valiku teevad ja hinnangu annavad Milttoni töötajad, kes on väga erinevatest kultuuri- ja keeleruumidest," lausus ta.

Läbi aastate on Miltton osalenud erinevates sotsiaalsetes projektides, et tõsta inimeste teadlikkust olulistes ühiskondlikes küsimustes.

Näiteks oli üks viimaseid Milttoni pro bono projektidest rahuorganisatsioonile The Crisis Management Initiative (CMI) loodud kampaania "Don’t tell Martti" (Ära ütle Marttile), kus viidi läbi salajane sotsiaalmeediakampaania Soome endise presidendid Martti Ahtisaari 80. sünnipäevaks organisatsioonile annetuste kogumiseks.