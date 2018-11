Prangli asenduslaeva näevad reisijad eluohtlikuna: see küna võib lihtsalt ümber minna

Ta lisas, et Vesta muudab ilmastikutundlikumaks võrreldes Wrangöga asjaolu, et laeval on üks sõuseade ja laev on tundlikum tuultele just Kelnase sadamas manööverdamiseks. „Seega saareelanike mure Vesta mereohutuse seisukohalt ei ole põhjendatud. Ammugi ei ole tegemist mingil viisil ohuga reisijate turvalisusele. Ohutus on meie kõrgeim prioriteet,” kinnitas Viimsi valla esindaja.

Küll aga tunnistas ta, et Wrangö dokiremont on veninud planeeritust oluliselt pikemaks. „Laeval oli vaja teostada roolisüsteemi modifikatsioon ja selle käigus ilmnesid ettenägematud asjaolud, mis on tööde lõpetamist takistanud. Kui kõik läheb plaanipäraselt, loodame laeva korda saada järgmise nädala lõpuks,” rääkis Mäeots.

Mis puudutab aga ilmastikutingimustest tulenevaid reiside tühistamisi, siis oktoober ollagi tormine aastaaeg ja reiside tühistamist tuleb ette iga laevaga. „Sellel aastal on oktoobris tühistatud 10 edasi-tagasi reisi ja teostatud on 48 reisi,” lausus Viimsi valla esindaja.

Ta tõi kõrvale näiteks eelmise sügise, kui liini opereeris Wrangö ja oktoobris tühistati ilmastiku tõttu üheksa edasi-tagasi reisi. „Nii et ei midagi erakordset, vaid tavapärane Eesti sügisene ilmastik,” tõdes Mäeots.

Ühtlasi märkis ta, et vähemalt Kihnu Veeteedele saarerahvalt laekunud tagasisidest peegeldub pigem rahulolu, et just Vesta teostab asendusreise, mitte väiksemad alused.