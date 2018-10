Prangli elanikud saavad ka homsest mandrile: Kihnu Veeteed jätkab vähemalt poolteist kuud

„Alates 1. novembrist jätkab Kelnase-Leppneeme laevaliinil liiniveo teenuse osutamist AS Kihnu Veeteed reisilaevaga Vesta,” ütles Viimsi valla kommunikatsioonijuht Elis Tootsman. Küll aga rõhutas ta, et tegemist on ajutise lahendusega, mis peaks esialgu kestma 1,5 kuud.

„Selle aja jooksul otsime partnerit, kes teostaks liinivedusid perioodil, mil viiakse läbi ilmselt uus hankemenetlus. Kuna kohtuvaidlus on hetkel veel pooleli, ei saa me anda ammendavat vastust, kes ja kuidas liinivedu korraldama hakkab,” lisas Tootsman.

Veel mõned nädalad tagasi oli lahtine, mis täpselt saab pärast veidrat olukorda, kus liinihanke võitis Vjatšeslav Leedo ettevõte Saaremaa Laevakompanii, mille puhul selgus aga hiljem, et ettevõtte suhtes on alustatud pankrotimenetlus. Ühtlasi vaidlustas Kihnu Veeteed hanke tulemuse kohtus.

Leedo ettevõte võitis hanke, kuna tegi tänasest teenuse pakkujast Kihnu Veeteedest enam kui kaks korda soodsama pakkumise. Kui Kihnu Veeteed olid nõus teenust osutama 4,23 miljoniga, siis Leedo ettevõte oli valmis selle eest küsima vaid 2 miljonit eurot.

Viimis valla haldusalasse kuuluv Prangli on Eesti kõige põhjapoolsem aastaringse asutusega saar. Seal elab umbes sada elanikku.