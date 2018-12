Pranglilaste jõulud on päästetud, Wrangö on tagasi liinil

Prangli saarevanem Terje Lilleoks sõnas, et nii tema kui kõik pranglilased on väga rõõmsad, et Wrangö on jälle liinil tagasi ja saare elu saab normaalse järje peale. "Täna toodi tanklasse kütet, reedel tuleb suurem kaubavedu poodi. Tänan kõiki, kes sellele kaasa aitasid. Soovin teile ilusat jõuluaega!"

Viimsi abivallavanem Margus Kruusmägi loodab, et laevaliiklus Prangli ja mandri vahel jätkub tõrgeteta ja soovib uuele operaatorile jõudu ja kannatust saarerahva teenindamisel. "Soovime kõikidele Prangli inimestele ilusaid pühi!" lisas temagi.

Viimsi Vallavalitsus viis läbi pakkumismenetluse tulenevalt Ühistranspordiseaduse § 21 lõikest 3 punktist 2, mille kohaselt võib sõitjateveo ja sõidukiteveo puhul laeva- ja parvlaevaliikluses sõlmida riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest lähtudes avaliku teenindamise otselepingu, aga mitte kauemaks kui kaheks aastaks.

Viimsi Vallavalitsus saatis välja pakkumiskutsed viiele ettevõttele Tallink Grupp AS, TS Laevad OÜ, TS Shipping OÜ, Tuule Liinid OÜ ja AS Kihnu Veeteed liiniveo korraldamiseks Prangli saarele. Laekus kaks pakkumust - Tuule Liinid OÜ ja Kihnu Veeteed AS.

Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 05.12.2018. Parima pakkumuse esitas Tuule Liinid OÜ. Viimsi Vallavalitsus on ette valmistamas uut avatud hankemenetlust vedaja leidmiseks Prangli saare ja mandri vahel.