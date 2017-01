Prantsusmaal jõustus pühapäeval seadus, mille kohaselt Prantsusmaal ei pea pärast tööpäeva lõppu e-posti lugema, kirjutab MarketWatch.

„Väljalülitamise seadus“ annab töötajatele seadusliku õiguse ignoreerida töötundide järel tööandja poolt saadetud e-posti. Selline õigus kehtib vaid ettevõtetes, kus on vähemalt 50 töötajat. Need ettevõtted peavad töötama välja hea tava, mis määrab, millistel tundidel on töötaja vaba, kus ta ei pea lugema ega reageerima e-postile.

Antud seadus on näide sellest, kuidas Prantsusmaa püüab vähendada tööst tingitud stressi ja läbipõlemist. Tööandja tööajavälistele e-posti saadetistele vastamine on tööjaväline tasustamata töö. Prantsusmaal kehtib 35-tunnine töönädal.