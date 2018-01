Prantslased nõuavad Vene riigilt sisse 53 miljardit eurot tsaariaegseid võlgu

Vladimir Lenin allkirjastas 1918. aasta jaanuaris dekreedi, millega teatas, et ei tunnista Tsaari-Venemaa võlgu. Nii ei ole 19. sajandi teisel poolel Venemaa majanduse moderniseerimiseks võetud võlgu kunagi tagasi makstud. Sada aastat hiljem on Prantsuse võlausaldajate lapselapsed otsustanud nõuda Venemaalt raha tagasi, teatab RFI.

1867. aastal andis Venemaa raudtee välja riigiobligatsioonid, mille tagatiseks oli kuld. 30 aasta jooksul investeerisid prantslased neisse kokku 15 miljardit kuldfranki, mis vastab tänapäeval 53 miljardile eurole.

Venemaa võlakirjade omanike rahvusvahelise liidu kaudu võitleb oma õiguste eest umbes 400 000 isikut.

Moskva ja Pariis on varem küll kokku leppinud, et Vene Impeeriumi võlgade küsimus on suletud teema, kuid võlgnike järeltulijad sellega nõus ei ole.

Liidu juhi Eric Sanitas’ sõnul ei ole Venemaa pankrotti välja kuulutanud ning riigivõlg ei aegu. Sellised on mängureeglid.