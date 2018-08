Prantslased ostavad Eesti betoonifirma TMB

"Oleme oma arengus jõudnud punkti, kus ilma strateegilise partnerita edasi minna ei saanud. Consolis on selgelt tööstuharu liider," ütles TMP Grupi juht Jaan Luts.

Tehingu peab heaks kiitma ka konkurentsiamet, protsess saab lootuste kohaselt lõpule viidud järgmise aasta alguses.

AS TMB on raudbetoonelementide müügi, tootmise ja paigaldusega tegelev ettevõte, millel on tütarettevõtted OÜ TMB Element Eestis, SIA TMB Elements Lätis, Bygg Element Sverige AB Rootsis ning Betonimestarit OY Soomes.