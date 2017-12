Prantslased ostavad hulgi kaubanduskeskuseid. Miks miljardär tahab neist loobuda?

Euroopa suurim ärikinnisvara omanik Unibail-Rodamco ostab 21 miljardi Austraalia dollari ehk 15,8 miljardi USA dollari eest Austraalia ettevõtte Westfielde. Tehingu põhjuseks poodide müügi kahanemisest tingitud üleilmne poeoperaatorite ühinemislaine.

Pariisis asuv kompanii pakub Westfieldi eest nii raha kui uusi aktsiaid summas 10,01 Austraalia dollarit aktsia eest.

Kaubanduskeskuste omanikud on aina suurema surve all internetikaubanduse poolt. Kaubanduskeskuste omanike aktsiad on surve all, kuna poodide sulgemine aina kiireneb, mis jätab kinnisvaraomanikele kätte tühjad rendipinnad.

1959. aastal miljardäri Frank Lowy poolt asutatud Westfield alustas vaid ühe kaubanduskeskusega Sydney eeslinnas. Nüüd on ettevõte kasvanud üheks maailma juhtivaks kaubanduskeskuste omanikuks. Westfieldile kuulub USAs ja Ühendkuningriigis 35 kaubanduskeskust, mille väärtus on 32 miljardit dollarit.

Ettevõte teenib umbes 70 protsenti aastasest 1,8 miljardi dollarilisest tulust USAs, kus ettevõte on hädas kaubanduskeskustele uue otstarbe leidmisega.

„USA ei ole tõenäoliselt turg kus hetkel müüa madalakvaliteetseid kaubanduskeskuseid,“ ütles Unibail-Rodamco finantsdirektor Jaap Tonckens. „Minu arvates hakkame me neid parendama ja vaatame mida nendega edasi teha.“

„Meie esimene vaade ei too vaimustust hinna osas,“ ütles Green Street Advisorsi analüütik Peter Papadakos. „Unibail ostab kinnisvara alla nelja protsendise renditootlusega. Kui mõtlete, mis suunas liiguvad renditootlused USAs ja Ühendkuningriigis, on hind päris agressiivne.“

Prantsuse ettevõte on tegelenud väiksemate varade müügiga oma Euroopa jaekaubanduskinnisvara portfellist ning on reinvesteerinud müügist saadud raha suurematesse kaubanduskeskustesse, mis peaksid olema immuunsemad internetikaubanduse kasvu vastu.

„Ma ei kujuta ette paremat omaniku varadele, mida kogu oma elu olen arendanud,“ teatas Frank Lowy.