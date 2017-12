Prantslasest juht tegi Itaalia suurima pangaga imet

UniCredit Foto: Scanpix/ Reuters

Itaalia suurimat panka UniCreditit ei tunne enam ära. Pank teatas täna, et tõstis 2019. aasta dividendieesmärki. Halbade laenude vähendamise eesmärgi täitmine on paranenud panga uue juhi Jean-Pierrere Mustieri käe all, kes asus panka juhtima läinud aasta keskpaigas, kirjutab Reuters.