Prantsuse kohus mõistis Läti pangale hiiglasliku trahvi

Läti Rietumu pank sai tänase kohtuotsusega 80 miljoni euro suuruse trahvi oma koostöö eest Prantsuse firmaga France Offshore, kirjutas Läti rahvusringhääling.

Pariisi kohus mõistis France Offshore'i juhile Nadav Benoussanile viieaastase vanglakaristuse, millest kolm on tingimisi, ning kolme miljoni eurose trahvi ja keelu tegutseda pangandussektoris.

Rietumu panga endine juht Alexanders Pankovs sai nelja-aastase tingimisi vangistuse. Kokku mõisteti süüdi 15 France Offshore'i klienti, töötajat ja äripartnerit.

Benoussan elas aastatel 2008-2012 uhkeldavat elu France Offshore'i juhina. Ta tegi isegi promovideo sellest, kuidas ta läks Rietumu panka, kaasas paberihunnik oma klientide materjalidega.

Lätit esitleti riigina, kus kõik saavad maksude eest varjule hoida, mis on kliendisõbralikum kui Šveits ja kus küsitakse vähem küsimusi.

Hiiglasliku trahvi põhjuseks on, et Prantsuse prokuratuuri hinnangul peideti Prantuse maksuameti eest 200, aga võibolla kuni 850 miljonit eurot. 80 miljoni eurone trahv on selgelt suurim trahv, mille mõni Läti pank on kunagi saanud. See on sama suur kui Rietumu kogu eelmise aasta kasum.