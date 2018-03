Prantsuse pagar sai üllataval põhjusel kopsaka trahvi

Prantslased armastavad puhkepäevi. Et aga ühe väikese pagariäri omanik otsustas töötada seitse päeva nädalas, tõi talle kaasa 3000 eurose trahvi, kirjutab Straits Times.

Lusigny-sur-Barse pagar Cederic Vaivre õppis selle selgeks karmilt. Et turismipiirkonnas täita nõudlust, valmistas ta seitsmel päeval nädalas värskeid croissante ja baguette'.

Tööseaduses on kirjas, et väikeettevõte tohib töötada maksimaalselt kuuel päeval nädalas. Seadus on loodud selleks, et kaitsta töötajaid üleekspluateerimise eest. Pagariärides on kombeks, et äri omanikud ajavad töötajad öösel saiakesi küpsetama.

„Sellised seadused tapavad äri,“ ütles linnakese linnapea Christian Branle. „Väikeses vähese konkurentsiga kohas peab säilitama terve mõistuse.“

Sellistes väikestes turismikohtades mõjutab ettevõtjate sissetulekuid väga oluliselt suvised turistid.

„Me peame lubama inimestel töötada, et külastajad saaksid teenust,“ ütles Branle.