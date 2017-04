Prantsuse presidendivalimised: EKP on valmis päästma panku, aga mitte valitsusi

Euroopa keskpank (EKP) võib toetada rahaga panku kui tänaste Prantsusmaa presidendivalimiste tulemus turge kõigutab, ütles EKP nõukokku kuuluv Itaalia keskpanga juht Ignazio Visco. Samas nende valitsuste päästmine, kelle laenuintressid valimiste tulemusel kasvavad, ei kuulu Visco sõnul keskpanga mandaadi alla.

Investorid kardavad, et kahe eurospektilise kandidaadi, Marine Le Peni ja Jean-Luc Mélenchoni jõudmine teise vooru tõstatab valusalt küsimuse Prantsusmaa tulevikust euroalas ning üldse euro tulevikust, vahendas Reuters.

See omakorda võib pankadest panna põgenema deposiidid ja tõsta laenuraha hinda, eriti selliste võlakoorma all ägavate Euroopa Liidu liikmesriikidele nagu Itaalia.

Visco ja tema Austria kolleeg Ewald Nowotny ütlesid laupäeval, et EKP on valmis andma kreeditoridele erakorralist likviidset abi (ELA, Emergency Liquidity Assistance), ehk tarnima sarnase päästerõnga nagu Kreeka pangandussektorile. Keskpankurid ütlesid samas, et vaevalt seda vaja läheb.

"Kui konkreetsetel Prantsuse pankadel tekib likviidsuse osas probleeme, on EKP-l selleks puhuks olemas ELA, aga me ei oota asjade sellist käiku," ütles rahvusvahelise valuutafondi IMF koosolekul viibiv Nowotny ajakirjanikele.