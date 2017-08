Prantsuse president meigiskandaalis: iluprotseduurid lähevad prantslastele kalliks maksma

Prantsusmaad raputab skandaal - 39-aastase noorusliku presidendi Emmanuel Macroni meigile on kolme kuuga raisatud 26 000 naela maksumaksja raha. Mehel on lausa personaalne meikar, kirjutab Guardian.

Naisele nimega Natacha M on esitatud juba kaks arvet - üks 10 000, teine 16 000 eurole. Pärast seda, kui prantsuse meedia asja paljastas, väitsid Marconi abid, et tegu oli "hädaolukorraga". Tulevikus lubatakse meigiarveid märgatavalt vähendada.

Arved ajas kõrgeks muuhulgas see, et meikar reisis Marconiga välismaale kaasa.

Marcon pole ainus edev riigipea

Tegu pole esimese Prantsusmaa presidendiga, keda edevuses süüdistatud. Sotsialist Francois Hollande sai pilkenimeks "shampoonisotsialist" pärast seda, kui maksis samuti meigi eest 30 000 eurot, mille lisandus igakuine 10 000 eurot kiilaneva presidendi juuksuri tasuks. Ka toona jäi Elyseel õigust üle - nimelt pidanud juuksur igal hommikul presidendi soengut kohendama.

Pilli ajas täiesti lõhki aga brittide endine peaminister David Cameron, kes andis oma juuksurile 2014. aastal riikliku autasu "juukselõikamisele esitatud teenete" eest. Raffaele Claudio Carbosiero ehk "Lino" sai tuntuks selle poolest, et hakkas peaministri juukseid teiselt poolt lahku kammima. Lino arvas ametlikku kirja saades esialgu, et on maksud maksmata jätnud. Mees on tuntud oma diskreetsuse poolest - kuigi rikkad ja ilusad kliendid on tema kuuldes mõndagi rääkinud, on Lino nende saladustest vaikinud.