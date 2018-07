Prantsuse toidukullerid hakkavad MMi finaali ajal streikima

Kui sel pühapäeval läheb Prantsusmaa jalgpalli MMi tiitlit jahtima, pole kodumaal toetavatel fännidel suurt lootust kulleriga kanatiibu ukse taha tellida. Prantsusmaa Uber Eats, Deliveroo ja Foodora rattakullerid alustavad streiki madalate palkade ning ohtlike töötingimuste vastu, vahendab Politico.

Kolme netiplatvormi töötajad ajastasid streigi perioodile, kus tellimuste arv peaks tugevasti tõusma. Sõltumatute Kullerite Ühing Pariisis (CLAP) ütles, et streik on protestiks nende hinnangul ohtlike töötingimuste, agressiivse värbamisstrateegia, palku alla löönud aina kasvava saadaval oleva kullerite arvu ning muude murede vastu. Streigiga liituvad lisaks ülalnimetatutele ka platvormid Stuart ja Glovo.

Streik toimub kontekstis, kus Euroopa seadusandjad mõtlevad, kuidas reguleerida nn. "tööampsumajandust" (gig-economy), mis on tavalise suhte tööandja ning -võtja vahel sassi löönud. Juunis maksis Deliveroo 50-kullerilisele grupile kuuekohalise summa, sest viimased väitsid, et neid on tasustatud miinimumpalgast vähem. Mais nõustus Uber EL-i töötajatele tasustatud haiguslehte ning muid tervisehüvesid pakkuma hakkama, et riikide aina karmistuvaid regulatsioone peatada.

Prantsusmaa streiki kommenteerides, ütles Deliveroo esindaja, et streikijate nõudmised ei esinda tuhandete teiste kullerite soovi valida "millal, kus ja kas üldse töötada". Lisati, et selle valikuvabaduse kadudes ütleksid paljud ettevõttele sõite teevad kullerid ametist lahti.