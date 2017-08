Prantsusmaa ettevõte lahendab omapäraselt Venemaa kehtestatud EL-i sanktsioonide probleeme

Venemaa president Vladimir Putin Foto: Scanpix/ Reuters

Venemaa presidendi Vladimir Putini otsus kehtestada EL-i toidukaupade sisseveokeeld Venemaale on ajanud Venemaal juustutoodangu suureks ja sellest tingutuna piima nii kalliks, et Prantsusmaa toiduainetootja Danone transpordib ligi 5000 piimalehma Siberi farmi, et seal jaguks piima.