Prantsusmaa: Euroopa Keskpanga juhi koht ei ole lehmakauplemiseks

Euroala maade valitsused peaksid vältima lehmakauplemist selle üle, kes hakkab Mario Draghi järel juhtima Euroopa Keskpanka. Selle asemel tuleks keskendada euroala integratsiooni süvendamisele, ütles Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire.

Draghi ametiaeg lõppeb 2019. aastal. Saksamaa keskpanga juhti Jens Weidmanni on peetud sageli tema mantlipärijaks. Keskpanga juhi koht võib olla osaks laiemast kokkuleppest, kus Saksamaa peab nõustuma suhete tihendamisega ülejäänud euroala maadega. Le Maire püüdis võtta selle valiku laualt, argumenteerides, et enne keskpanga juhi otsimist peaks saavutama edu euroala maade integreerimisega, kirjutab Bloomberg.

“Meil on veel natuke aega otsustamisega, kellest saab keskpanga järgmine juht,” ütles Le Maire.

Prantsusmaa presidendivalimised võitnud Emmanuel Macron lubas pikalt kestnud kriisi järel taaselustada Euroopa projekti. Saksamaa liidukantsler Angela Merkel nõustus, et nüüd on aeg tugevdada euroala alustalasid.

Saksamaa oli vastu pangaliidu lõpule viimisele olles vastu ühise hoiuste tagamise fondi loomisele, kartes, et Saksamaa maksumaksjad peavad hakkama kinni maksma teiste maade pankade bilansimahtude auke. Tänavu pidid Itaalia ja Hispaania päästma oma panku.

2015. aastal otsustasid Euroopa liidrid, ka Draghi, et 2025. aastaks peaks tulema suurem kapitaliturgude integreerimine, ühtne eelarvepoliitika ja lõpuks poliitiline liit.

Esmaspäeval ütles Hispaania peaminister Mariano Rajoy, et ta pooldab Euroopa tihedamat integratsiooni.

“Hispaania peab tugevdama ja süvendama Euroopa ühist projekti,” ütles ta. “Me esitame ettepanekud, kuidas teha koostööd kaitse ala, luua Euroopa Liidu ühine eelarve, Euroopa rahandusmisister ja Euroopa riigikassa, kes hakkab laskma välja ühiseid euroala maade valitsuste võlakirju.”

Le Maire pakkus esimeseks sammuks euroala maade maksurežiimide lõhenemise ja looma niinimetatud Euroopa Rahafondi, kellest saaks euroalal hädaolukorras viimane laenuandja.

“Me peaks 2017. aasta lõpuks tegema esimese sammu euroala integratsiooni suunas,” lausus Le Maire.

Weidmanni valikut kardetakse veidi, kuna see viiks keskpanga tagasi vanadesse Draghi eelsetesse aegadesse, erinedes sellest, et Draghi jubas 2012. aastal teha mida iganes, et hoida eurot koos. Bundesbanki president on olnud häälekas Draghi poliitika vastane ajal kui Saksamaa avalik arvamus muutus viimastel aastatel aina negatiivsemaks Euroopa Keskpanga suhtes, kes ujutas võlakirjaturud värskelt trükitud rahaga üle, et piirata laenukulusid.

Ka Prantsusmaa keskpanga juhti Villeroy de Galhaud peetakse võimalikuks Euroopa Keskpanga tulevaseks juhiks.